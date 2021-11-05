В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы итальянский «Наполи» на выезде разгромил польскую «Легию» со счетом 4:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Унас (Наполи).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
|75'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дрис Мертенс (Наполи).
|51'
|ГОЛ ! С пенальти забил Петр Зелински (Наполи).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Махир Эмрели (Легия).
Источник — MEGOGO
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