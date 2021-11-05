Перед Ужгородом поставили задачу до зимнего антракта набрать пять очков

Иначе штрафных санкций не избежать

  • 05.11.2021 04:40
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Перед Ужгородом поставили задачу до зимнего антракта набрать пять очков
© ФК Ужгород

7 ноября футболисты «Ужгорода» в 17 туре Первой лиги будут принимать фаворита - «Mеталлист».

В этом матче закарпатцам не сможет помочь из-за повреждения Дмитрий Сартина. Зато после продолжительного перерыва возобновили занятия в общей группе еще два защитника - Александр Кобеляш и Владислав Шкиндер.

По имеющейся информации, клубное руководство поставило перед командой задачу набрать в оставшихся четырех поединках осенней части сезона минимум пять очков. Иначе штрафных санкций не избежать.

Напомним, что «Ужгород» занимает 16 место в Первой лиге, набрав девять очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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