Перед Ужгородом поставили задачу до зимнего антракта набрать пять очков

7 ноября футболисты «Ужгорода» в 17 туре Первой лиги будут принимать фаворита - «Mеталлист».
В этом матче закарпатцам не сможет помочь из-за повреждения Дмитрий Сартина. Зато после продолжительного перерыва возобновили занятия в общей группе еще два защитника - Александр Кобеляш и Владислав Шкиндер.
По имеющейся информации, клубное руководство поставило перед командой задачу набрать в оставшихся четырех поединках осенней части сезона минимум пять очков. Иначе штрафных санкций не избежать.
Напомним, что «Ужгород» занимает 16 место в Первой лиге, набрав девять очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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