Перед Ужгородом поставили задачу до зимнего антракта набрать пять очков

7 ноября футболисты «Ужгорода» в 17 туре Первой лиги будут принимать фаворита - «Mеталлист».

В этом матче закарпатцам не сможет помочь из-за повреждения Дмитрий Сартина. Зато после продолжительного перерыва возобновили занятия в общей группе еще два защитника - Александр Кобеляш и Владислав Шкиндер.

По имеющейся информации, клубное руководство поставило перед командой задачу набрать в оставшихся четырех поединках осенней части сезона минимум пять очков. Иначе штрафных санкций не избежать.

Напомним, что «Ужгород» занимает 16 место в Первой лиге, набрав девять очков.