В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы леверкузенский «Байер» разгромил испанский «Бетис» со счетом 4:0.
События матча
|90'
|Игрок команды Байер получает красную карточку.
|90'
|Набиль Фекир (Бетис) получает красную карточку.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Надием Амири (Байер).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
Источник — MEGOGO
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