Финал Кубка Билли Джин Кинг. Известен состав полуфинальных пар

Завершился групповой этап финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.
Последним участником полуфинальной стадии стала команды Швейцарии, которая во втором матче переиграла чешскую сборную. Поосле ничьей по результатам одиночных матчей победу швейцаркам принесла пара Жиль Тайхманн / Бединда Бенчич, одолевшая дуэт Луция Градецка / Катерина Синякова.
Ранее в полуфинал вышли команды РТФ, США и Австралии.
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Пары 1/2 финала
РТФ – США
Австралия – Швейцария
Полуфинальные противостояния будут сыграны пятого ноября, финал состоится на следующий день.
Источник — Sport.ua
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