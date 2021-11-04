Второй месяц подряд. Назван лучший игрок Динамо в октябре

Подведены итоги голосования за лучшего игрока киевского «Динамо» по итогам октября 2021 года.
Прошедший месяц оказался очень насыщенным для динамовцев – команда провела 6 матчей: 4 встречи УПЛ, один поединок Лиги чемпионов, а также матч 1/8 финала Кубка Украины. Бело-синие одержали четыре победы – над ФК Львов (4:1), СК Днепр-1 (2:0), Мариуполем в Кубке (2:1) и чемпионате (3:2), сыграли вничью с «Шахтером» (0:0) и уступили «Барселоне» (0:1).
После каждой официальной игры «Динамо» проводится голосование за лучшего игрока матча. По итогам опросов была сформирована пятерка номинантов на звание игрока месяца. В нее вошли: Георгий Бущан, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Денис Гармаш и Сергей Сидорчук.
В итоговом голосовании за лучшего футболиста киевского «Динамо» в октябре приняли участие около 3500 респондентов, отдавших наибольшее количество голосов (43%) за Николая Шапаренко. В текущем сезоне на счету хавбека 2 гола и 4 результативных передачи. Для Николая это вторая номинация – он признавался болельщиками лучшим игроком месяца и в сентябре.
Топ-5 игроков «Динамо» в сентябре по мнению болельщиков:
- 1. Николай Шапаренко – 43%
- 2. Денис Гармаш – 25%
- 3. Виктор Цыганков – 16%
- 4. Сергей Сидорчук – 12%
- 5. Георгий Бущан – 4%
Источник — ФК Динамо Киев
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