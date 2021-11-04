Второй месяц подряд. Назван лучший игрок Динамо в октябре

Подведены итоги голосования за лучшего игрока киевского «Динамо» по итогам октября 2021 года.

Прошедший месяц оказался очень насыщенным для динамовцев – команда провела 6 матчей: 4 встречи УПЛ, один поединок Лиги чемпионов, а также матч 1/8 финала Кубка Украины. Бело-синие одержали четыре победы – над ФК Львов (4:1), СК Днепр-1 (2:0), Мариуполем в Кубке (2:1) и чемпионате (3:2), сыграли вничью с «Шахтером» (0:0) и уступили «Барселоне» (0:1).

После каждой официальной игры «Динамо» проводится голосование за лучшего игрока матча. По итогам опросов была сформирована пятерка номинантов на звание игрока месяца. В нее вошли: Георгий Бущан, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Денис Гармаш и Сергей Сидорчук.

В итоговом голосовании за лучшего футболиста киевского «Динамо» в октябре приняли участие около 3500 респондентов, отдавших наибольшее количество голосов (43%) за Николая Шапаренко. В текущем сезоне на счету хавбека 2 гола и 4 результативных передачи. Для Николая это вторая номинация – он признавался болельщиками лучшим игроком месяца и в сентябре.

Топ-5 игроков «Динамо» в сентябре по мнению болельщиков: