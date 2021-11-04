Украина претендует на проведение финального турнира женского Евро-2025

Но есть много конкурентов

  • 04.11.2021 19:46
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Украина претендует на проведение финального турнира женского Евро-2025
© УЕФА

УЕФА получил пять заявок от восьми ассоциаций, заинтересованных в проведении финального турнира женского чемпионата Европы в 2025 году.
 
Совместную заявку подали Дания и Финляндия, а также Норвегия и Швеция. О своей заинтересованности в участии в тендере Евро-2025 также заявили ассоциации Франции, Польши, Швейцарии и Украины.
 
Процедура подачи заявок на проведение финального турнира была начата в июле 2021 года. Конечный срок тендера – октябрь 2022 года, а победителя Исполком УЕФА выберет в декабре 2022 года.
 
УЕФА отреагировал на постоянно растущую популярность женского футбола и повысил стандарты проведения соревнований в 2025 году. Претендентам рекомендовано предоставить восемь стадионов категории 4 вместимостью от 15 000 зрителей.
 
Добавим, что у Украины есть опыт проведения финала женской Лиги чемпионов.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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