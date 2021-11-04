Владислав ВАЩУК: «С этой Барселоной можно было брать очки»

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился мнением по поводу матчей «Динамо» и «Шахтера» в четвертом туре Лиги чемпионов (поражения от «Барселоны» и «Реала» соответственно):

«Как мне игра киевлян в матче с каталонцами? В матче с этой «Барселоной» можно было брать очки. Но, если сформулировать одним предложением итоги этого поединка, то можно сказать так: Фати со своего момента забил мяч в ворота, а Вербич ударил в небо. В принципе по моментам счет 1:1.

Была ли игра ничейной? Да, эта встреча было ничейной. Но результат налицо и три очка в итоге у испанской команды.

Как мне игра «Шахтера» с «Реалом»? Для меня непонятна игра «горняков» в своей штрафной, во вратарской площадке. Да, так играет «Ман Сити», так играла раньше «Барселона». Но такая игра – это не наша ментальность. Мы не умеем играть в своей штрафной площадке. Нужно созидать у чужих ворот, а не у своих.

Как мне игра Мудрика? Все о нем говорят. Но нужен результат. В данный момент ему нужно набираться опыта. В данный момент нету каких-то логических завершений. То есть нацеленность есть, а завершения нету. Но, если Мудрик будет больше играть в основном составе, его качество игры будет оставаться на высоком уровне, а также с каждой игрой он тогда будет прибавлять».