Могут повторить? Состав Зари на матч Лиги конференций против ЦСКА

Сегодня в 19:45 «Заря» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций сыграет против ЦСКА София. На выезде украинская команда добилась победы.
Заря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Снурницын, Цвек, Хомченовский, Булеца, Лунев, Шахаб, Аллахьяр
В запасе: Сапутин, Жилкин, Жуниньо, Алефиренко, Кристиан, Гладкий
Источник — Sport.ua
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