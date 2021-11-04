Президент Днепра-1: «Ярмолюк, Пихаленок, Батагов - будущее сборной Украины»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза считает, что ряд игроков команды в будущем станут основными футболистами сборной Украины.

В частности, это Александр Пихаленок, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк и Арсений Батагов.

«Посмотрите на Назаренко, Батагова или Ярмолюка! Да, они пока делают ошибки, но сколько им лет? У них есть интеллект, характер, природные данные. Они – будущее сборной Украины. Пихаленок – будущее сборной Украины, вангую. Мало таких футболистов было в Украине: Калитвинцев, Ротань, Рыкун. Александр совмещает в себе этих трех футболистов. Когда он начнет играть в сборной Украины, сборная будет не командой настроения или не настроения «Динамо» или «Шахтера».

«Это будет действительно «сборная Украины». Как может быть, что игрок сборной Украины играет в аренде? (речь о Булеце) «Днепр-1» – шанс для игроков, которые смогут заиграть за сборную».

«Для игроков «Днепра-1», представляющих сборную, у меня есть особые требования. Надел футболку сборной Украины, положил руку на сердце – ты либо выкладывайся по полной, либо вообще не выходи на поле. Это же касается и еврокубков. Позорить страну не нужно», - сказал Береза ​​телеграм-каналу Днепрянин.