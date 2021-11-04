Александр ГЛАДКИЙ: «Переход в Шахтер – это будто попал на другую планету»

Форвард луганской «Зари» Александр Гладкий вспомнил свой переход из «Харькова» в «Шахтер» в 2007 году:

«Когда перешел в «Шахтер», не верил, что сразу буду играть. Но надеялся. Я сразу забил «Динамо» в матче за Суперкубок в Одессе, но мы проиграли. Мы провели сборы, для меня все было совсем по-другому. Так такие футболисты были, что я за голову хватался. Можно сказать, попал на другую планету.

Первый сезон был вообще замечательным, 17 голов. Тогда же и за сборную дебютировал. Тогда и звездная болезнь появилась, и слишком большая самоуверенность. Казалось, что я все умею и все знаю. На второй сезон уже начал «отгавкиваться», о чем потом очень быстро пожалел».