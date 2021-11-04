БЛОХИН: «Понравился первый тайм от Динамо. Шансов на евровесну все меньше»

Легендарный экс-форвард и тренер – об украинских клубах в Лиге чемпионов

  • 04.11.2021 17:58
  • 875 просмотров
  • 2 комментария
БЛОХИН: «Понравился первый тайм от Динамо. Шансов на евровесну все меньше»
© УАФ. Олег Блохин

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин оценил выступление украинских клубов в четвертом туре Лиги чемпионов:

«Понравился первый тайм от «Динамо». Парни действительно показали хороший уровень, но, увы, футбол есть футбол.

«Шахтер» сумел прервать безголевую серию матчей в этой Лиге, но уровень игроков и движение королевского клуба в позиционной атаке, были лучше, чем у горняков. Хочу заметить, что «Шахтер» также неплохо прессинговал королевский клуб.

К сожалению, украинские клубы вновь не смогли взять очки в своих матчах с испанскими топ-клубами. Шансов на европейскую весну остаётся всё меньше, но поддерживать игроков нужно до конца.

Уже очень скоро нас ждут матчи национальных сборных. Нам очень важно правильно восстановиться и подойти к «финалу» с Боснией и Герцеговиной».

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    online
    cooperchack, 04.11.2021 19:10 (изменен)
    0
    ona_proigraet, 04.11.2021 18:53
    Какая там евровесна. Не в этом году. Бенфика дома Барсу вынесла 3-0. То же самое случится с Динамо на поле Бенфики. Дежурные динамовские 0-5 будет с Баварией. И евросезон на этом закончится. С баранкой в графе забитые мячи и баранкой в набранных очках
    Сразу видно за кого болеет чья бы корова мычала
    Ссылка
    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 04.11.2021 18:53
    -1
    Какая там евровесна. Не в этом году. Бенфика дома Барсу вынесла 3-0. То же самое случится с Динамо на поле Бенфики. Дежурные динамовские 0-5 будет с Баварией. И евросезон на этом закончится. С баранкой в графе забитые мячи и баранкой в набранных очках
    Ссылка
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