БЛОХИН: «Понравился первый тайм от Динамо. Шансов на евровесну все меньше»

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин оценил выступление украинских клубов в четвертом туре Лиги чемпионов:

«Понравился первый тайм от «Динамо». Парни действительно показали хороший уровень, но, увы, футбол есть футбол.

«Шахтер» сумел прервать безголевую серию матчей в этой Лиге, но уровень игроков и движение королевского клуба в позиционной атаке, были лучше, чем у горняков. Хочу заметить, что «Шахтер» также неплохо прессинговал королевский клуб.

К сожалению, украинские клубы вновь не смогли взять очки в своих матчах с испанскими топ-клубами. Шансов на европейскую весну остаётся всё меньше, но поддерживать игроков нужно до конца.

Уже очень скоро нас ждут матчи национальных сборных. Нам очень важно правильно восстановиться и подойти к «финалу» с Боснией и Герцеговиной».