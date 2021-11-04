Йожеф САБО: «Такую Барселону нужно побеждать. Не понял, что за команда»

Эксперт считает, что нынешних каталонцев нужно обыгрывать

  • 04.11.2021 18:06
  • 1058 просмотров
  • 8 комментариев
Йожеф САБО: «Такую Барселону нужно побеждать. Не понял, что за команда»
© fcdynamo.kiev.ua

Эксперт Йожеф Сабо считает, что «Динамо», которое уступило «Барселоне» в матче Лиги чемпионов, вполне по силам было набирать три очка.

«Такую «Барселону» надо было побеждать. Это уже далеко не та «Барселона», которую мы привыкли видеть. Столько брака в передачах у каталонцев, в остановке мяча, что я просто не мог понять, что за команда вышла против «Динамо».

«Очень обидно проигрывать такому сопернику. Думаю, что даже в УПЛ, кроме «Динамо» и «Шахтера», есть команды, допускающие меньше брака, чем нынешняя «Барселона».

«В составе каталонцев сейчас только два-три футболиста топ-класса, а остальные – очень среднего уровня», - сказал Сабо.

Источник — Footboom

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    elPadrino
    online
    elPadrino, 04.11.2021 18:51
    +3
    Сабо с командой,которая через год рвала Барселону 3-0 и 4-0,проигрывал швейцарскому ТУНу и австрийсрму Рапиду в одну калитку
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 04.11.2021 19:04
    0
    AK.228, 04.11.2021 19:02
    Да ладно, старый🐓, для тебя это новость!? *
    Не, ну ты жалкий чувак
    Ак какашка в своём стиле: никогда не аргументировать, только оскорблять. Впрочем, это касается всей ржавой компании
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 04.11.2021 18:58
    0
    Ёжик добросовестно отрабатывает бабло ХОЗЯИНА. Ничего нового. Что то я не слышал и не читал, как оно оценивало игры ржавых с Шерифом и Реалом (в Киеве). А ну да, низззззяяяяяяя, хозяин с довольствия снимет
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 04.11.2021 18:53
    0
    elPadrino, 04.11.2021 18:51
    Сабо с командой,которая через год рвала Барселону 3-0 и 4-0,проигрывал швейцарскому ТУНу и австрийсрму Рапиду в одну калитку
    Не Туну, а Ксамаксу, но не суть.
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 04.11.2021 19:02
    -2
    DK1961, 04.11.2021 18:58
    Ёжик добросовестно отрабатывает бабло ХОЗЯИНА. Ничего нового. Что то я не слышал и не читал, как оно оценивало игры ржавых с Шерифом и Реалом (в Киеве). А ну да, низззззяяяяяяя, хозяин с довольствия снимет
    Да ладно, старый🐓, для тебя это новость!? *
    Не, ну ты жалкий чувак
    Ссылка
    Akkerman65
    online
    Akkerman65, 04.11.2021 18:52
    -4
    А в Динамо нет ни одного футболиста топ-класса. Поэтому победа над Барселоной невозможна.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 04.11.2021 18:40
    -4
    Как автобусники могут забить гол?
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    Barack
    Barack, 04.11.2021 18:52
    -6
    Команда называется днонама
    Ссылка
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