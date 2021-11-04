Йожеф САБО: «Такую Барселону нужно побеждать. Не понял, что за команда»

Эксперт Йожеф Сабо считает, что «Динамо», которое уступило «Барселоне» в матче Лиги чемпионов, вполне по силам было набирать три очка.
«Такую «Барселону» надо было побеждать. Это уже далеко не та «Барселона», которую мы привыкли видеть. Столько брака в передачах у каталонцев, в остановке мяча, что я просто не мог понять, что за команда вышла против «Динамо».
«Очень обидно проигрывать такому сопернику. Думаю, что даже в УПЛ, кроме «Динамо» и «Шахтера», есть команды, допускающие меньше брака, чем нынешняя «Барселона».
«В составе каталонцев сейчас только два-три футболиста топ-класса, а остальные – очень среднего уровня», - сказал Сабо.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Не, ну ты жалкий чувак
Не, ну ты жалкий чувак
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.