ВИДЕО. Красиво: Зозуля оформил первый гол в составе Фуэнлабрады

Украинский форвард Роман Зозуля забил гол в матче Сегунды. Игрок «Фуэнлабрады» забил в ворота «Лас-Пальмаса», однако команда уступила 1:2.
Для Романа это первый гол в нынешнем сезоне. Кроме того, у Зозули два ассиста.
«Фуэнлабрада» находится на 16-м месте в трех очках над зоной вылета.
Источник — Sport.ua
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