ВИДЕО. Красиво: Зозуля оформил первый гол в составе Фуэнлабрады

Украинец забил, но команда проиграла

  • 04.11.2021 17:29
  • 282 просмотра
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ВИДЕО. Красиво: Зозуля оформил первый гол в составе Фуэнлабрады
© facebook.com/cffuenlabrada

Украинский форвард Роман Зозуля забил гол в матче Сегунды. Игрок «Фуэнлабрады» забил в ворота «Лас-Пальмаса», однако команда уступила 1:2.

Для Романа это первый гол в нынешнем сезоне. Кроме того, у Зозули два ассиста.

«Фуэнлабрада» находится на 16-м месте в трех очках над зоной вылета.

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Источник — Sport.ua

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