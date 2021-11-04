ШЕВЧУК: «В 2012 Блохин не ставил игроков Шахтера. Это была политика»

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук считает, что во время Евро-2012 наставник «сине-желтых» Олег Блохин не просто так ставил в состав игроков «Динамо» Киев:

«В 2012 году в старт сборной Украины Блохин не ставил меня, Селезнева и Кучера. Ракицкого на последний матч поставил. Кто бы что ни говорил, здесь была политика. Он уже тогда знал, что после этого он получит работу в киевском «Динамо». Об этом все знали.

Он уже ставил больше динамовских игроков. В тот момент играли Хачериди и Михалик. Он мог сделать ротацию – Кучер и Ракицкий. Но это выбор тренера».