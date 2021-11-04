ШЕВЧУК: «В 2012 Блохин не ставил игроков Шахтера. Это была политика»

Экс-защитник сборной Украины вспомнил Евро-2012

  • 04.11.2021 17:35
  • 2265 просмотров
  • 10 комментариев
ШЕВЧУК: «В 2012 Блохин не ставил игроков Шахтера. Это была политика»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук считает, что во время Евро-2012 наставник «сине-желтых» Олег Блохин не просто так ставил в состав игроков «Динамо» Киев:

«В 2012 году в старт сборной Украины Блохин не ставил меня, Селезнева и Кучера. Ракицкого на последний матч поставил. Кто бы что ни говорил, здесь была политика. Он уже тогда знал, что после этого он получит работу в киевском «Динамо». Об этом все знали.

Он уже ставил больше динамовских игроков. В тот момент играли Хачериди и Михалик. Он мог сделать ротацию – Кучер и Ракицкий. Но это выбор тренера».

Источник — Пряма червона

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    online
    turist86, 04.11.2021 18:00
    +4
    дістав скелет із шафи ))
    Мабуть, справжня причина така: у першому матчі Україна з Хачеріді та Михаликом обіграла Швецію. Блохін, за старою радянською звичкою, переможний склад не міняв. Та й не факт, що пара Ракицький - Кучер зіграла б краще проти Франції та Англії.
    Шевчук, мабуть, був сильніший за лівого захисника Селіна.
    Щодо Селезньова, то куди його було ставити? Він був слабший, ніж Шева, Воронін, Девіч і Мілевський.
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    Серж Р
    online
    Серж Р, 04.11.2021 17:58
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Что ты несешь? Селезнев был мертвый тогда. Как и ты. Все ж видели как вы стали чемпионами в 2011/12.
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    Роман Порывай
    online
    Роман Порывай, 04.11.2021 19:06 (изменен)
    0
    Пятов стояв усі ігри на Євро, з Англією грав у основі Ракицький, на заміну виходив Бутко. В іграх не на Євро 2012 виходив крім вказаних ще й Селезньов. Яка політика? Основу ШД тоді складали бразильці, то кого ще мав викликати Блохін? Слава вочевидь натякає на себе, що його не викликали.
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    IgorDK
    online
    IgorDK, 04.11.2021 18:55
    0
    начинает придумывать ерунду всякую) это на него так влияют экперды рядом сидящие в студии??
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    IgorDK
    online
    IgorDK, 04.11.2021 18:53
    0
    Украина - Турция - 0:2 последний товарняк проиграли туркам, это перед Евро
    Украина: Пятов - Бутко (Гусев, 64), Кучер (Хачериди, 46), Ракицкий, Шевчук, Гармаш, Ротань (Назаренко, 46), Алиев (Шевченко, 46), Коноплянка, Милевский (Селезнев, 68), Девич
    Предупреждения: Коноплянка (24); Кучер (45); Ракицкий (71)
    потом проиграли Австрии в товарняке
    обиделся понятно что ставили Хачериди и Михалика
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 04.11.2021 18:52
    0
    Не понял, срок "дискввлификации" прошел? Пора снова гнать пургу на телеканалах? Теперь главное - сходить вовремя в туалет, чтобы, не дай Бог, штаны не замочить в прямом эфире
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    DK1970
    online
    DK1970, 04.11.2021 18:17
    0
    Славик опять начал закладывать?
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    romario1501
    romario1501, 04.11.2021 17:47
    0
    Слава , ти попісяв ?)))
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    rus
    online
    rus, 04.11.2021 17:58
    -4
    romario1501, 04.11.2021 17:47
    Слава , ти попісяв ?)))
    А ты покушал?
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    MaD_Max
    online
    MaD_Max, 04.11.2021 18:05
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    Серж Р, 04.11.2021 17:58
    Что ты несешь? Селезнев был мертвый тогда. Как и ты. Все ж видели как вы стали чемпионами в 2011/12.
    Сергея ,иди лучше в своем яготынЕ бутылки собирай,
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