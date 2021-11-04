ШЕВЧУК: «В 2012 Блохин не ставил игроков Шахтера. Это была политика»

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук считает, что во время Евро-2012 наставник «сине-желтых» Олег Блохин не просто так ставил в состав игроков «Динамо» Киев:
«В 2012 году в старт сборной Украины Блохин не ставил меня, Селезнева и Кучера. Ракицкого на последний матч поставил. Кто бы что ни говорил, здесь была политика. Он уже тогда знал, что после этого он получит работу в киевском «Динамо». Об этом все знали.
Он уже ставил больше динамовских игроков. В тот момент играли Хачериди и Михалик. Он мог сделать ротацию – Кучер и Ракицкий. Но это выбор тренера».
Источник — Пряма червона
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Мабуть, справжня причина така: у першому матчі Україна з Хачеріді та Михаликом обіграла Швецію. Блохін, за старою радянською звичкою, переможний склад не міняв. Та й не факт, що пара Ракицький - Кучер зіграла б краще проти Франції та Англії.
Шевчук, мабуть, був сильніший за лівого захисника Селіна.
Щодо Селезньова, то куди його було ставити? Він був слабший, ніж Шева, Воронін, Девіч і Мілевський.
Украина: Пятов - Бутко (Гусев, 64), Кучер (Хачериди, 46), Ракицкий, Шевчук, Гармаш, Ротань (Назаренко, 46), Алиев (Шевченко, 46), Коноплянка, Милевский (Селезнев, 68), Девич
Предупреждения: Коноплянка (24); Кучер (45); Ракицкий (71)
потом проиграли Австрии в товарняке
обиделся понятно что ставили Хачериди и Михалика
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.