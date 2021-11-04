Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Первый гол - наш подарок Реалу»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби считает, что команда хорошо сыграла против «Реала», но пока чего-то не хватает для позитивного результата.

«Мне не нравится играть красиво и не получить результат. Чего-то не хватает, хотя сыграли хорошо. Первый гол - наш подарок «Реалу». Во втором они хорошо сыграли. У нас были свои шансы, и нельзя быть довольным тем, что мы не увезли ни одного очка».

«Выход в старте Мудрика? Я вижу одну из целей, чтобы Мудрик, Судаков, Бондаренко и другие молодые игроки прогрессировали и играли чаще. Талантливые игроки», - сказал Де Дзерби.