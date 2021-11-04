Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Первый гол - наш подарок Реалу»

Наставник недоволен хорошей игрой при отсутствии результата

  • 04.11.2021 16:45
  • 724 просмотра
  • 6 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Первый гол - наш подарок Реалу»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби считает, что команда хорошо сыграла против «Реала», но пока чего-то не хватает для позитивного результата.

«Мне не нравится играть красиво и не получить результат. Чего-то не хватает, хотя сыграли хорошо. Первый гол - наш подарок «Реалу». Во втором они хорошо сыграли. У нас были свои шансы, и нельзя быть довольным тем, что мы не увезли ни одного очка».

«Выход в старте Мудрика? Я вижу одну из целей, чтобы Мудрик, Судаков, Бондаренко и другие молодые игроки прогрессировали и играли чаще. Талантливые игроки», - сказал Де Дзерби.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 04.11.2021 17:04
    +1
    dd dent, 04.11.2021 16:56
    Ну так кто лекарь, на фига делать такие «подарки» да и кто косякнул, его же креатура, а кто в состав его поставил -тренер, все закономерно вроде бы
    а кого он должен был ставить, Витао, Бондаря, Кривцова?)
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 04.11.2021 16:56
    +1
    Ну так кто лекарь, на фига делать такие «подарки» да и кто косякнул, его же креатура, а кто в состав его поставил -тренер, все закономерно вроде бы
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 04.11.2021 17:30
    0
    belerilf1, 04.11.2021 17:04
    а кого он должен был ставить, Витао, Бондаря, Кривцова?)
    Вам видней, но тропаря за немалые $ притащил он сам лажающего
    Ссылка
    MaD_Max
    online
    MaD_Max, 04.11.2021 17:08
    0
    Сначала крива подарок сделал ,сейчас труба с Марлоном ,теперь ждём подарки мы от Интера вдвойне в Милане
    Ссылка
    u6464u
    u6464u, 04.11.2021 17:02
    0
    100%
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    AK.228
    online
    AK.228, 04.11.2021 16:58
    0
    давайте без подарков дальше
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