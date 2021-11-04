Валерий КРИВЕНЦОВ: «Меня не интересует Александрия и другие команды»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о подготовке команды к матчу 14-го тура УПЛ против «Александрии» (5 ноября):

– Футболисты говорят, что после предыдущих матчей разозлились, сейчас будут играть по-другому с «Александрией». Действительно ли разозлилась команда, как считаете?

– Если так футболисты говорят – это хорошо. Главное, чтобы злоба, как они говорят, переросла в разумные действия на поле.

– Что вы подразумеваете под разумными действиями?

– Мы всегда делаем акцент на наши действия. Мы всегда желаем с каждой тренировкой становиться лучше и лучше. Действовать правильно. Это касается всех фаз в игре: атака, защита, переход из защиты в атаку и наоборот. Я говорил неоднократно: у нас свой путь, и мы смотрим на свои действия в первую очередь. Да, не все удается, но у нас молодая команда, мы выбрали очень интересный путь и идем.

– Насколько другим составом будет играть «Александрия» по сравнению с кубковой игрой? Имеет ли это значение для вас?

– Как вам сказать... Меня не интересует «Александрия», меня не интересуют другие команды. Меня интересуют действия наших футболистов, их понимание футбола, как они прогрессируют, какие они делают выводы из тех индивидуальных ошибок, из-за которых мы пропускаем голы. Поэтому мы всегда акцентируем внимание на наших действиях.

– В матчах с равными соперниками обычно ваша команда побеждала в чемпионате. Сейчас «Александрия» – сосед по турнирной таблице. Будете играть на победу?

– Да, у нас всегда стоит такая задача.