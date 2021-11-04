ДЕ ДЗЕРБИ: «Работаю в Шахтере 3 месяца. Итоги подведем через несколько лет»

Тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби считает, что пока что рано делать выводы по поводу выступлений его команды.
«Не так давно «Шахтер» играл в полуфинале Лиге Европы, а сейчас у нас 1 пункт в группе. Мы допустили ошибку в матче с «Шерифом», хотя это был странный матч».
«Я работаю с командой только три месяца, и мы ставим совсем другой футбол. Кроме того, много молодежи у нас. Поэтому, считаю, через год, два или три можно будет подводить итоги».
«В этом сезоне мы должны стать чемпионами Украины. Хотим играть в еврокубках так же уверенно, как в УПЛ», - сказал Де Дзерби.
Источник — Бомбардир
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