ДЕ ДЗЕРБИ: «Работаю в Шахтере 3 месяца. Итоги подведем через несколько лет»

Наставник считает, что ему нужно дать время

  • 04.11.2021 14:10
  • 548 просмотров
  • 6 комментариев
ДЕ ДЗЕРБИ: «Работаю в Шахтере 3 месяца. Итоги подведем через несколько лет»
© shakhtar.com

Тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби считает, что пока что рано делать выводы по поводу выступлений его команды.

«Не так давно «Шахтер» играл в полуфинале Лиге Европы, а сейчас у нас 1 пункт в группе. Мы допустили ошибку в матче с «Шерифом», хотя это был странный матч».

«Я работаю с командой только три месяца, и мы ставим совсем другой футбол. Кроме того, много молодежи у нас. Поэтому, считаю, через год, два или три можно будет подводить итоги».

«В этом сезоне мы должны стать чемпионами Украины. Хотим играть в еврокубках так же уверенно, как в УПЛ», - сказал Де Дзерби.

Источник — Бомбардир

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    dd dent, 04.11.2021 14:31
    +1
    Ого какой оптимист товарищ дзэ. Просветлили бы уже шо каштру в 1ОО5ОО крат лучше в еврокубках играл, без усиления при том и то ему на выход указали, а тут 1 очко и 1 забитый
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    AK.228
    online
    AK.228, 04.11.2021 14:30
    +1
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    Face Control
    Face Control, 04.11.2021 14:28
    0
    Роберто х не скажет.
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    c_a_p2
    online
    c_a_p2, 04.11.2021 14:22
    0
    etorfine, 04.11.2021 14:12
    Цей дощ надовго..
    Вижене його Тарган раніше
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    etorfine
    etorfine, 04.11.2021 14:12
    0
    Цей дощ надовго..
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    DK1961
    online
    DK1961, 04.11.2021 14:27
    -2
    etorfine, 04.11.2021 14:12
    Цей дощ надовго..
    Посмотрим где через несколько лет окажется заказчик убийства Брагина. А этот итальяшка-мажор будет в следующем сезоне хвастаться своими великими достижениями/яйцами в другом месте, т.к. к маю 2022 года проиграет все, что проиграть можно
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