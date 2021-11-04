Максим ИМЕРЕКОВ: «ЦСКА приехал брать реванш»

Футболист луганской «Зари» ждет жесткой борьбы в поединке с софийским клубом

  • 04.11.2021 13:29
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Максим ИМЕРЕКОВ: «ЦСКА приехал брать реванш»
© ФК Заря Луганск. Максим Имереков

Защитник луганской «Зари» Максим Имереков ответил на вопросы во время пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА.

– Думаю, что будет очень тяжелая игра, потому что соперник приехал брать реванш. Мы также настраиваемся только на положительный результат. Все футболисты приложат максимум усилий для достижения положительного результата.

ЦСКА — очень организованная команда. Нам было сложно в Софии. В четверг мы тоже должны добиться максимального результата.

– Понимаешь, что игра будет жесткой?
– Да, мы понимаем, что будет силовой футбол. Но мы будем играть в свою игру, а не подстраиваться под соперника. А борьба — неотъемлемая часть футбола.

Матч «Заря» — ЦСКА София состоится в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» в четверг, 4 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — ФК Заря

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