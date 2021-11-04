Максим ИМЕРЕКОВ: «ЦСКА приехал брать реванш»

Защитник луганской «Зари» Максим Имереков ответил на вопросы во время пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА.

– Думаю, что будет очень тяжелая игра, потому что соперник приехал брать реванш. Мы также настраиваемся только на положительный результат. Все футболисты приложат максимум усилий для достижения положительного результата.

ЦСКА — очень организованная команда. Нам было сложно в Софии. В четверг мы тоже должны добиться максимального результата.

– Понимаешь, что игра будет жесткой?

– Да, мы понимаем, что будет силовой футбол. Но мы будем играть в свою игру, а не подстраиваться под соперника. А борьба — неотъемлемая часть футбола.

Матч «Заря» — ЦСКА София состоится в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» в четверг, 4 ноября, в 19:45 по киевскому времени.