Сидорчук и Забарный находятся под угрозой дисквалификации

В субботу, 6 ноября, на НСК «Олимпийский» состоится матч 14-го тура УПЛ, в котором киевское «Динамо» примет полтавскую «Ворсклу».

В составе киевской команды дисквалифицированных игроков на предстоящий поединок нет. Под угрозой отстранения в случае получения предупреждения по-прежнему находятся капитан команды полузащитник Сергей Сидорчук и защитник Илья Забарный, в пассиве которых по три «горчичника».

«Ворскла» также не имеет дисквалифицированных футболистов в своем составе. У полтавчан три игрока в шаге от дисквалификации. По три предупреждения в своем пассиве имеют Александр Скляр, Руслан Степанюк и Игорь Пердута.