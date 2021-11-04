Манчестер Юнайтед упустил шанс подписать Азара

Английский «Манчестер Юнайтед» отказался от возможности подписания 30-летнего атакующего полузащитника мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эдена Азара в будущем январе.
«Реал» готов продать футболиста, который так и не сумел завоевать себе прочного места в мадридской команде. Но попытки привлечь интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» ни к чему не привели.
Азар защищает цвета «Реала» после перехода из лондонского «Челси» летом 2019 года за €115 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «сливочных» 10 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.
Источник — El Nacional
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