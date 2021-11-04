После 5-матчевой засухи украинцы наконец-то размочили испанцев

Безголевая серия наших клубов с командами из Испании составила 495 минут

  • 04.11.2021 11:38
  • 325 просмотров
  • 0 комментариев
После 5-матчевой засухи украинцы наконец-то размочили испанцев
© Getty Images/Global Images Ukraine

Гол Фернанду в матче с «Реалом» прервал безголевую серию украинских клубов в поединках с командами из Испании, которая составила в итоге 495 минут. В 4-х предыдущих встречах с испанцами на «сухом пайке» оставалось «Динамо» (с «Вильярреалом» - 0:2, 0:2 и «Барселоной» - 0:1, 0:1), в одном - «Шахтер» (с «Реалом» - 0:5). Последний раз наши забивали испанским командам 1 декабря 2020 года, когда горняки в групповом турнире Лиги чемпионов дома нанесли поражение тому же «Реалу» со счетом 2:0.

Между тем, прервав одну серию украинцев с испанцами, «Шахтер» продолжил другую - проигрышную - до 6 матчей (мячи 1-13). Причем это поражение стало для горняков 30-м в основном турнире Лиги чемпионов на чужих полях.

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия

Страна

Началась

      

Завершилась

      
   

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Дата

Клуб

Соперник

Счет

688’

Италия

11.12.2019

Шахтер

Аталанта

0:3 (д)

18.03.2021

Шахтер

Рома

1:2 (д)

608’

Англия

23.10.2018

Шахтер

Манчестер Сити

0:3 (д)

26.11.2019

Шахтер

Манчестер Сити

1:1 (г)

588’

Германия

13.02.2013

Шахтер

Боруссия Д

2:2 (д)

25.02.2016

Шахтер

Шальке

3:0 (г)

582’

Франция

09.12.1998

Динамо

Ланс

3:1 (г)

01.12.2005

Шахтер

Ренн

1:0 (г)

495’

Франция

14.02.2013

Динамо

Бордо

1:1 (д)

11.12.2014

Днепр

Сент-Этьен

1:0 (д)

495’

Испания

01.12.2020

Шахтер

Реал

2:0 (д)

03.11.2021

Шахтер

Реал 

1:2 (г)

432’

Бельгия

28.11.2013

Динамо

Генк

1:3 (д)

23.04.2015

Днепр

Брюгге

1:0 (д)

425’

Польша

30.08.2007

Днепр

ГКС Блх

4:2 (г)

20.08.2014

Металлист

Рух

1:0 (д)

416’

Англия

24.02.2016

Динамо

Манчестер Сити

1:3 (д)

06.12.2017

Шахтер

Манчестер Сити

2:1 (д)

406’

Испания

14.03.2000

Динамо

Реал

2:2 (г)

03.11.2004

Динамо

Реал

2:2 (д)

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности