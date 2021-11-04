После 5-матчевой засухи украинцы наконец-то размочили испанцев

Гол Фернанду в матче с «Реалом» прервал безголевую серию украинских клубов в поединках с командами из Испании, которая составила в итоге 495 минут. В 4-х предыдущих встречах с испанцами на «сухом пайке» оставалось «Динамо» (с «Вильярреалом» - 0:2, 0:2 и «Барселоной» - 0:1, 0:1), в одном - «Шахтер» (с «Реалом» - 0:5). Последний раз наши забивали испанским командам 1 декабря 2020 года, когда горняки в групповом турнире Лиги чемпионов дома нанесли поражение тому же «Реалу» со счетом 2:0.

Между тем, прервав одну серию украинцев с испанцами, «Шахтер» продолжил другую - проигрышную - до 6 матчей (мячи 1-13). Причем это поражение стало для горняков 30-м в основном турнире Лиги чемпионов на чужих полях.

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов с командами из одной страны