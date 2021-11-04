После 5-матчевой засухи украинцы наконец-то размочили испанцев

Гол Фернанду в матче с «Реалом» прервал безголевую серию украинских клубов в поединках с командами из Испании, которая составила в итоге 495 минут. В 4-х предыдущих встречах с испанцами на «сухом пайке» оставалось «Динамо» (с «Вильярреалом» - 0:2, 0:2 и «Барселоной» - 0:1, 0:1), в одном - «Шахтер» (с «Реалом» - 0:5). Последний раз наши забивали испанским командам 1 декабря 2020 года, когда горняки в групповом турнире Лиги чемпионов дома нанесли поражение тому же «Реалу» со счетом 2:0.
Между тем, прервав одну серию украинцев с испанцами, «Шахтер» продолжил другую - проигрышную - до 6 матчей (мячи 1-13). Причем это поражение стало для горняков 30-м в основном турнире Лиги чемпионов на чужих полях.
Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов с командами из одной страны
|
Серия
|
Страна
|
Началась
|
Завершилась
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
688’
|
Италия
|
11.12.2019
|
Шахтер
|
Аталанта
|
0:3 (д)
|
18.03.2021
|
Шахтер
|
Рома
|
1:2 (д)
|
608’
|
Англия
|
23.10.2018
|
Шахтер
|
Манчестер Сити
|
0:3 (д)
|
26.11.2019
|
Шахтер
|
Манчестер Сити
|
1:1 (г)
|
588’
|
Германия
|
13.02.2013
|
Шахтер
|
Боруссия Д
|
2:2 (д)
|
25.02.2016
|
Шахтер
|
Шальке
|
3:0 (г)
|
582’
|
Франция
|
09.12.1998
|
Динамо
|
Ланс
|
3:1 (г)
|
01.12.2005
|
Шахтер
|
Ренн
|
1:0 (г)
|
495’
|
Франция
|
14.02.2013
|
Динамо
|
Бордо
|
1:1 (д)
|
11.12.2014
|
Днепр
|
Сент-Этьен
|
1:0 (д)
|
495’
|
Испания
|
01.12.2020
|
Шахтер
|
Реал
|
2:0 (д)
|
03.11.2021
|
Шахтер
|
Реал
|
1:2 (г)
|
432’
|
Бельгия
|
28.11.2013
|
Динамо
|
Генк
|
1:3 (д)
|
23.04.2015
|
Днепр
|
Брюгге
|
1:0 (д)
|
425’
|
Польша
|
30.08.2007
|
Днепр
|
ГКС Блх
|
4:2 (г)
|
20.08.2014
|
Металлист
|
Рух
|
1:0 (д)
|
416’
|
Англия
|
24.02.2016
|
Динамо
|
Манчестер Сити
|
1:3 (д)
|
06.12.2017
|
Шахтер
|
Манчестер Сити
|
2:1 (д)
|
406’
|
Испания
|
14.03.2000
|
Динамо
|
Реал
|
2:2 (г)
|
03.11.2004
|
Динамо
|
Реал
|
2:2 (д)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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