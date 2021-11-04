ФОТО. Экс-игрок Шахтера вошел в сборную лучших бомбардиров Лиги Европы

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из лучших бомбардиров Лиги Европы, согласно их позициям на поле.
Примечательно, что в команду вошел 33-летний бразильский вингер Тайсон, который ранее выступал за харьковский «Металлист» и донецкий «Шахтер», а сейчас защищает цвета «Интернасьоналя».
Всего Тайсон провел 54 матча в Лиге Европы (без учета квалификации), где забил 14 мячей.
Источник — Transfermarkt
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