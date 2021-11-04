ФОТО. Экс-игрок Шахтера вошел в сборную лучших бомбардиров Лиги Европы

На счету Тайсона 14 забитых мячей в престижном турнире

  • 04.11.2021 11:52
  • 1220 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Экс-игрок Шахтера вошел в сборную лучших бомбардиров Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из лучших бомбардиров Лиги Европы, согласно их позициям на поле.

Примечательно, что в команду вошел 33-летний бразильский вингер Тайсон, который ранее выступал за харьковский «Металлист» и донецкий «Шахтер», а сейчас защищает цвета «Интернасьоналя».

Всего Тайсон провел 54 матча в Лиге Европы (без учета квалификации), где забил 14 мячей.

Источник — Transfermarkt

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    nikin1220
    online
    nikin1220, 04.11.2021 12:39
    +1
    inflicted, 04.11.2021 12:27
    Так тут і екс-гравець Динамо
    просто статьи пишут далекие от футбола люди
    Ссылка
    inflicted
    online
    inflicted, 04.11.2021 12:27
    +1
    Так тут і екс-гравець Динамо
    Ссылка
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