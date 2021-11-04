Тренер софийского ЦСКА: «Нацелены на победу над Зарей»

Стойчо Младенов поделился ожиданиями от поединка Лиги конференций

  • 04.11.2021 10:35
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Тренер софийского ЦСКА: «Нацелены на победу над Зарей»
© ФК Заря Луганск. Стойчо Младенов

Главный тренер ЦСКА Стойчо Младенов перед игрой Лиги конференций с луганской «Зарей» ответил на вопросы журналистов.

«Мы хотим показать хорошую игру для зрителей и сами хотим быть довольны результатом. У нас есть усталость после прошедшего матча, но есть и силы для следующего поединка. Мы настроены на максимально положительный для нас результат.

Первые 45 минут у Софии были очень тяжелыми. Наша цель — не затягивать игру, а продемонстрировать успешный финальный результат. Мы нацелены на победу.

Задача в каждом матче — выиграть и получить удовольствие от игры. Неважно, где мы играем. В Болгарии или в другой стране, мы всегда нацелены на победу», — отметил Младенов.

Матч «Заря» — ЦСКА София состоится в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» в четверг, 4 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — ФК Заря

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