Шахтер открыл голевой счет в групповом раунде ЛЧ как никогда поздно

Как и в предыдущем сезоне, «Шахтер» открыл голевой счет в групповом раунде Лиги чемпионов в гостях у «Реала». Но, если год назад Тете забил «сливочным» в первом туре и на 29-й минуте, то ныне Фернандо - в 4-м и на 309-й с начала турнира. Тем самым горняки установили личный антирекорд, на 10 минут перекрыв прежнее «достижение» 6-летней давности.
Между тем 22-летний Фернандо, который забил свой 10-й мяч за оранжево-черных (ЧУ - 8, КУ - 1, ЕК - 1), стал автором 20-го гола всех украинских команд в гостевых встречах с испанскими клубами в Лиге (Кубке) чемпионов и 10-го - «Шахтера».
Первые голы «Шахтера» в групповых турнирах Лиги чемпионов
|
Сезон
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута*
|
Счет
|
2000/01
|
Алексей БАХАРЕВ
|
Арсенал (г)
|
116' (1:0)
|
2:3
|
2004/05
|
Франселину МАТУЗАЛЕМ
|
Селтик (д)
|
237' (1:0)
|
3:0
|
2006/07
|
Франселину МАТУЗАЛЕМ
|
Олимпиакос (д)
|
124' (1:1)
|
2:2
|
2007/08
|
БРАНДАУ
|
Селтик (д)
|
6' (1:0)
|
2:0
|
2008/09
|
ФЕРНАНДИНЬЮ
|
Базель (г)
|
25' (1:0)
|
2:1
|
2010/11
|
Дарио СРНА
|
Партизан (д)
|
71' (1:0)
|
1:0
|
2011/12
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Порту (г)
|
12' (1:0)
|
1:2
|
2012/13
|
Генрих МХИТАРЯН
|
Норшеланн (д)
|
44' (1:0)
|
2:0
|
2013/14
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Реал Сосьедад (г)
|
65' (1:0)
|
2:0
|
2014/15
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Порту (д)
|
142' (1:0)
|
2:2
|
2015/16
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Мальме (д)
|
299' (1:0)
|
4:0
|
2017/18
|
ТАЙСОН
|
Наполи (д)
|
15' (1:0)
|
2:1
|
2018/19
|
ИСМАИЛИ
|
Хоффенхайм (д)
|
27' (1:0)
|
2:2
|
2019/20
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Аталанта (г)
|
131' (1:1)
|
2:1
|
2020/21
|
ТЕТЕ
|
Реал (г)
|
29' (1:0)
|
3:2
|
2021/22
|
ФЕРНАНДО
|
Реал (г)
|
309' (1:1)
|
1:2
* с начала турнира.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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