Шахтер открыл голевой счет в групповом раунде ЛЧ как никогда поздно

Как и в предыдущем сезоне, «Шахтер» открыл голевой счет в групповом раунде Лиги чемпионов в гостях у «Реала». Но, если год назад Тете забил «сливочным» в первом туре и на 29-й минуте, то ныне Фернандо - в 4-м и на 309-й с начала турнира. Тем самым горняки установили личный антирекорд, на 10 минут перекрыв прежнее «достижение» 6-летней давности.

Между тем 22-летний Фернандо, который забил свой 10-й мяч за оранжево-черных (ЧУ - 8, КУ - 1, ЕК - 1), стал автором 20-го гола всех украинских команд в гостевых встречах с испанскими клубами в Лиге (Кубке) чемпионов и 10-го - «Шахтера».

Первые голы «Шахтера» в групповых турнирах Лиги чемпионов

Сезон Автор гола Соперник Минута* Счет 2000/01 Алексей БАХАРЕВ Арсенал (г) 116' (1:0) 2:3 2004/05 Франселину МАТУЗАЛЕМ Селтик (д) 237' (1:0) 3:0 2006/07 Франселину МАТУЗАЛЕМ Олимпиакос (д) 124' (1:1) 2:2 2007/08 БРАНДАУ Селтик (д) 6' (1:0) 2:0 2008/09 ФЕРНАНДИНЬЮ Базель (г) 25' (1:0) 2:1 2010/11 Дарио СРНА Партизан (д) 71' (1:0) 1:0 2011/12 ЛУИС АДРИАНУ Порту (г) 12' (1:0) 1:2 2012/13 Генрих МХИТАРЯН Норшеланн (д) 44' (1:0) 2:0 2013/14 АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Реал Сосьедад (г) 65' (1:0) 2:0 2014/15 АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Порту (д) 142' (1:0) 2:2 2015/16 Александр ГЛАДКИЙ Мальме (д) 299' (1:0) 4:0 2017/18 ТАЙСОН Наполи (д) 15' (1:0) 2:1 2018/19 ИСМАИЛИ Хоффенхайм (д) 27' (1:0) 2:2 2019/20 ЖУНИОР МОРАЕС Аталанта (г) 131' (1:1) 2:1 2020/21 ТЕТЕ Реал (г) 29' (1:0) 3:2 2021/22 ФЕРНАНДО Реал (г) 309' (1:1) 1:2

* с начала турнира.