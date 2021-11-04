Шахтер открыл голевой счет в групповом раунде ЛЧ как никогда поздно

22-летний бразилец Фернандо забил 10-й мяч за горняков

  • 04.11.2021 10:20
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Шахтер открыл голевой счет в групповом раунде ЛЧ как никогда поздно
© ФК Шахтер Донецк. Фернандо

Как и в предыдущем сезоне, «Шахтер» открыл голевой счет в групповом раунде Лиги чемпионов в гостях у «Реала». Но, если год назад Тете забил «сливочным» в первом туре и на 29-й минуте, то ныне Фернандо - в 4-м и на 309-й с начала турнира. Тем самым горняки установили личный антирекорд, на 10 минут перекрыв прежнее «достижение» 6-летней давности.

Между тем 22-летний Фернандо, который забил свой 10-й мяч за оранжево-черных (ЧУ - 8, КУ - 1, ЕК - 1), стал автором 20-го гола всех украинских команд в гостевых встречах с испанскими клубами в Лиге (Кубке) чемпионов и 10-го - «Шахтера».

Первые голы «Шахтера» в групповых турнирах Лиги чемпионов

Сезон

Автор гола

Соперник

Минута*

Счет

2000/01

Алексей БАХАРЕВ

Арсенал (г)

116' (1:0)

2:3

2004/05

Франселину МАТУЗАЛЕМ

Селтик (д)

237' (1:0)

3:0

2006/07

Франселину МАТУЗАЛЕМ

Олимпиакос (д)

124' (1:1)

2:2

2007/08

БРАНДАУ

Селтик (д)

6' (1:0)

2:0

2008/09

ФЕРНАНДИНЬЮ

Базель (г)

25' (1:0)

2:1

2010/11

Дарио СРНА

Партизан (д)

71' (1:0)

1:0

2011/12

ЛУИС АДРИАНУ

Порту (г)

12' (1:0)

1:2

2012/13

Генрих МХИТАРЯН

Норшеланн (д)

44' (1:0)

2:0

2013/14

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Реал Сосьедад (г)

65' (1:0)

2:0

2014/15

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Порту (д)

142' (1:0)

2:2

2015/16

Александр ГЛАДКИЙ

Мальме (д)

299' (1:0)

4:0

2017/18

ТАЙСОН

Наполи (д)

15' (1:0)

2:1

2018/19

ИСМАИЛИ

Хоффенхайм (д)

27' (1:0)

2:2

2019/20

ЖУНИОР МОРАЕС

Аталанта (г)

131' (1:1)

2:1

2020/21

ТЕТЕ

Реал (г)

29' (1:0)

3:2

2021/22

ФЕРНАНДО

Реал (г)

309' (1:1)

1:2

* с начала турнира.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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