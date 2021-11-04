ФОТО. Шикарное декольте. Серена Уильямс порадовала своих поклонников

40-летняя американская теннисистка Серена Уильямс похвасталась нарядом с глубоким декольте.
«Мамина ночь. Спасибо Gucci за невероятный вечер», — прокомментировала Серена серию снимков.
В поединке первого круга Уимблдона Уильямс получила травму, поскользнувшись на траве. Из-за этого повреждения спортсменка также пропустила US Open.
Источник — Instagram
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