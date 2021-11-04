ВИДЕО. Level up. Рамос готовится к дебюту за ПСЖ

35-летний испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос готовится к дебюту за парижский клуб.

«Level up», — написал Рамос, комментируя видео своей тренировки.

Рамос перешел в ПСЖ из мадридского «Реала» летом 2021 года в качестве свободного агента. Серхио до сих пор не сыграл за ПСЖ ни одного матча из-за травмы.