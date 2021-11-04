Агент: «У Ракицкого есть три хороших предложения»

Вадим Шаблий, агент 32-летнего украинского защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал о будущем своего подопечного.
«Мы не обсуждали с «Зенитом» вопрос продления контракта и ухода, но открыты к любым предложениям.
Сейчас Ярославом активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже три хороших предложения», — сказал Шаблий.
Контракт Ракицкого с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне Ярослав провел за российский клуб 16 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал шесть результативных передач.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €6 миллионов.
Источник — Sport24.ru
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А по факту это сильнейший украинский защитник. И если он уедет с России, то сборной от этого только плюс.
А на таких ублюдков как ты - насрать.
А по факту это сильнейший украинский защитник. И если он уедет с России, то сборной от этого только плюс.
А на таких ублюдков как ты - насрать.
-
В Россию едут играть за деньгами. Лига Чемпионов из года в год показывает где развивается современный футбол. ШД почему-то тренеров выписывает себе то из Германии, то из Италии, то из Португалии. За 20 лет ни одного тренера в ШД из России. Надо было вместо Де Дзерби, Черчесова пригласить тренировать ШД
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Уровень российских клубов (а их бюджет финансовый огромен) мы видим из года в год в Лиге Чемпионов.
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Если бы Ахметов, Суркис и Шаблий хорошо учились в школе, институте, то знали бы пагубное влияние монополий и картельных сговоров (переделов рынка) на развитие любой сферы жизнедеятельности общества, будь то спорт, экономика, политика, промышленность, культура, образование.
А по факту это сильнейший украинский защитник. И если он уедет с России, то сборной от этого только плюс.
А на таких ублюдков как ты - насрать.
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