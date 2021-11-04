Агент: «У Ракицкого есть три хороших предложения»

Украинским защитником «Зенита» интересуются российские и зарубежные клубы

  • 04.11.2021 09:39
  • 3503 просмотра
  • 7 комментариев
Агент: «У Ракицкого есть три хороших предложения»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вадим Шаблий, агент 32-летнего украинского защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал о будущем своего подопечного.

«Мы не обсуждали с «Зенитом» вопрос продления контракта и ухода, но открыты к любым предложениям.

Сейчас Ярославом активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже три хороших предложения», — сказал Шаблий.

Контракт Ракицкого с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне Ярослав провел за российский клуб 16 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €6 миллионов.

Источник — Sport24.ru

(23 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Serhii P.
    Serhii P., 04.11.2021 09:45
    +6
    Накуя взагалі про цього ватана писати. Нікому він не цікавий як футболіст, а тим більше як людина. Його агент вішає лапшу про великий інтерес до Ракицького з боку різних клубів, щоб Зеніт підписав з ним новий контракт.
    Ссылка
    icebeer
    online
    icebeer, 04.11.2021 10:32
    +3
    johndow, 04.11.2021 10:01
    Уфа, Тамбов и Можайск?))
    днр,лнр,Крым
    Ссылка
    Диванний Експерт
    Диванний Експерт, 04.11.2021 10:35
    +2
    Dreifus, 04.11.2021 09:55
    Это он тебе не интересен.
    А по факту это сильнейший украинский защитник. И если он уедет с России, то сборной от этого только плюс.
    А на таких ублюдков как ты - насрать.
    Бачу тут серуть тільки на тебе🤣😂🤣😂
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 04.11.2021 10:32 (изменен)
    +2
    Dreifus, 04.11.2021 09:55
    Это он тебе не интересен.
    А по факту это сильнейший украинский защитник. И если он уедет с России, то сборной от этого только плюс.
    А на таких ублюдков как ты - насрать.
    Все крутые игроки играют на ведущих ролях в Италии, Испании, Англии, Германии.
    -
    В Россию едут играть за деньгами. Лига Чемпионов из года в год показывает где развивается современный футбол. ШД почему-то тренеров выписывает себе то из Германии, то из Италии, то из Португалии. За 20 лет ни одного тренера в ШД из России. Надо было вместо Де Дзерби, Черчесова пригласить тренировать ШД
    -
    Уровень российских клубов (а их бюджет финансовый огромен) мы видим из года в год в Лиге Чемпионов.
    Ссылка
    johndow
    online
    johndow, 04.11.2021 10:01
    +2
    Уфа, Тамбов и Можайск?))
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 04.11.2021 09:47 (изменен)
    +2
    Интересно какой % футболистов топ-6 клубов украинской премьер-лиги являются клиентами агента Шаблия? У нас вообще другие агенты есть в украинском футболе?
    -
    Если бы Ахметов, Суркис и Шаблий хорошо учились в школе, институте, то знали бы пагубное влияние монополий и картельных сговоров (переделов рынка) на развитие любой сферы жизнедеятельности общества, будь то спорт, экономика, политика, промышленность, культура, образование.
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 04.11.2021 09:55
    -6
    Serhii P., 04.11.2021 09:45
    Накуя взагалі про цього ватана писати. Нікому він не цікавий як футболіст, а тим більше як людина. Його агент вішає лапшу про великий інтерес до Ракицького з боку різних клубів, щоб Зеніт підписав з ним новий контракт.
    Это он тебе не интересен.
    А по факту это сильнейший украинский защитник. И если он уедет с России, то сборной от этого только плюс.
    А на таких ублюдков как ты - насрать.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности