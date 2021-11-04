Агент: «У Ракицкого есть три хороших предложения»

Вадим Шаблий, агент 32-летнего украинского защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал о будущем своего подопечного.

«Мы не обсуждали с «Зенитом» вопрос продления контракта и ухода, но открыты к любым предложениям.

Сейчас Ярославом активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже три хороших предложения», — сказал Шаблий.

Контракт Ракицкого с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне Ярослав провел за российский клуб 16 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €6 миллионов.