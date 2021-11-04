Стало известно, когда состоится матч Днепра-1 и ЛНЗ в Кубке Украины

Поединок собираются сыграть 1 декабря на «Днепр-Арене»

  • 04.11.2021 08:36
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Стало известно, когда состоится матч Днепра-1 и ЛНЗ в Кубке Украины
© V&A Dudush

Матч 1/8 финала Кубка Украины между ЛНЗ и «Днепром-1», который не состоялся по причине эпидемии коронавируса в черкасской команде, предварительно собираются сыграть 1 декабря, причем не в Черкассах, а на «Днепр-Арене».

ЛНЗ свой последний матч в рамках Второй лиги в этом году играет 27 ноября с аутсайдером «Любомиром», у «Днепра-1» в этот же день запланирована игра с «Ворсклой», а затем «сине-золотые» сыграют с «Черноморцем» (базовый день тура — 4 декабря).

Напомним, что уже известны имена семерых четвертьфиналистов Кубка Украины. Это «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Ворскла», «Александрия», «Львов» и представитель Первой лиги «Металлист».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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