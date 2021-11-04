МУДРИК: «Отрабатывали идею Мистера на тренировках, получалось не случайно»

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал матч Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) и поделился впечатлениями от противостояния с королевским клубом.

– Твои впечатления от матча на этом большом стадионе? Как узнал, что выйдешь в стартовом составе?

– Эмоции двоякие. Да, мы играли против большой команды на легендарном стадионе, но результат не тот, который хотели получить. За день до матча Мистер сказал, что, возможно, я буду играть, и попросил быть готовым. Он подготовил меня психологически и спросил, не будет ли у меня страха и мандража. Я ответил, что страха нет и, если он посчитает нужным меня выпустить, я буду готов.

– Ты расстроен, потому что понимаешь, что у такого «Реала» можно было отбирать очки?

– Я думаю, «Реал» – если не самая сильная, то одна из самых сильных команд в мире. Когда «Реал» играет хорошо, то даже таким топ-клубам, как «Барселона» и «Бавария», тяжело. Сегодня, думаю, по игре мы не уступали, и ничья – это как минимум тот результат, который должен был быть. Но фортуна и, возможно, решения арбитра были не в нашу пользу.

– Расскажи о взаимодействии с Исмаили, ведь он часто оказывался на позиции центрального нападающего. У вас была особенная идея на матч?

– Да, это идея Мистера. Мы отрабатывали ее на тренировках, и все получалось не случайно. Много раз наигрывали взаимодействия с центральным нападающим, крайним защитником и крайним полузащитником на тренировках.

– В чем главная идея этого взаимодействия?

– Кто-то постоянно открывается за спину и уводит игроков, то есть либо ему пойдет пас, либо он освободит место для крайнего нападающего или защитника. Там уже появится свободная зона, и можно разгонять атаку, или развивать наступление два в одного, или же самому идти в обыгрыш.

– Сегодня ты играл против Карвахаля, Каземиро. Каково было столкнуться с такими серьезными футбольными именами?

– Топовые ощущения. Я понимаю, что это самые лучшие игроки в мире.