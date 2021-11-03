Дентиньо остается или уходит? Игрок Шахтера сам не знает

Форвард уже через несколько дней станет свободным агентом

  • 03.11.2021 22:53
  • 560 просмотров
  • 4 комментария
Дентиньо остается или уходит? Игрок Шахтера сам не знает
© shakhtar.com

Судя по всему, форвард «Шахтера» Дентиньо уже 8 ноября может стать свободным агентом, однако игрок не знает, останется ли в команде.

«Если что, я сам до конца не понимаю. Нужно сохранять холодную голову и уважать клуб, оставаясь профессионалом. Буду помогать «Шахтеру», хотя контракт заканчивается. Еще один матч, если не ошибаюсь, 7 числа».

«У меня красивая история, я считаю, что помогал «Шахтеру». Посмотрим, что будет. Клуб мне ничего не говорил», - сказал Дентиньо.

Ранее тренер Роберто Де Дзерби говорил, что вопрос пока не решен, хотя команда потеряла Лассину Траоре и нужны игроки в атаке.

Источник — Бомбардир

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 03.11.2021 22:57
    +1
    Если шахта совсем с дуба не упала то отпустят на все 4 стороны этого топаря)
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 03.11.2021 23:01
    0
    belerilf1, 03.11.2021 22:58
    стоит признать что с Реалом он выручал
    Оставить в связи с этим на будущее как чемодан без ручки?
    Ссылка
    Серж Р
    online
    Серж Р, 03.11.2021 22:59
    0
    Легенда
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 03.11.2021 22:58
    0
    dd dent, 03.11.2021 22:57
    Если шахта совсем с дуба не упала то отпустят на все 4 стороны этого топаря)
    стоит признать что с Реалом он выручал
    Ссылка
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