Дентиньо остается или уходит? Игрок Шахтера сам не знает

Судя по всему, форвард «Шахтера» Дентиньо уже 8 ноября может стать свободным агентом, однако игрок не знает, останется ли в команде.

«Если что, я сам до конца не понимаю. Нужно сохранять холодную голову и уважать клуб, оставаясь профессионалом. Буду помогать «Шахтеру», хотя контракт заканчивается. Еще один матч, если не ошибаюсь, 7 числа».

«У меня красивая история, я считаю, что помогал «Шахтеру». Посмотрим, что будет. Клуб мне ничего не говорил», - сказал Дентиньо.

Ранее тренер Роберто Де Дзерби говорил, что вопрос пока не решен, хотя команда потеряла Лассину Траоре и нужны игроки в атаке.