«Полное доверие». Металлист не планирует менять тренера после выхода в УПЛ

Цыганык утверждает, что в клубе доверяют Александру Кучеру

  • 04.11.2021 15:28
  • 1045 просмотров
  • 1 комментарий
«Полное доверие». Металлист не планирует менять тренера после выхода в УПЛ
© metalist.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Металлист» в случае выхода в УПЛ не планирует менять тренера Александра Кучера на более статусного наставника.

Ранее сообщалось о возможном назначении Мирона Маркевича.

«У Кучера полное доверие. И со стороны президента, и со стороны директора клуба, и со стороны игроков. Мне кажется, растет хороший тренер в Харькове».

«Он будет тренером «Металлиста» в УПЛ», - сказал Цыганык.

Сейчас «Металлист» уверенно лидирует в Первой лиге.

Источник — Циганик LIVE

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 04.11.2021 15:36
    -1
    Коню понятно, пока не время, а как только шо не пойдёт, то мирона с какой-то админ должности спустят на тренера
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности