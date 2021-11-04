«Полное доверие». Металлист не планирует менять тренера после выхода в УПЛ

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Металлист» в случае выхода в УПЛ не планирует менять тренера Александра Кучера на более статусного наставника.

Ранее сообщалось о возможном назначении Мирона Маркевича.

«У Кучера полное доверие. И со стороны президента, и со стороны директора клуба, и со стороны игроков. Мне кажется, растет хороший тренер в Харькове».

«Он будет тренером «Металлиста» в УПЛ», - сказал Цыганык.

Сейчас «Металлист» уверенно лидирует в Первой лиге.