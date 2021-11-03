Без украинской дуэли. Зинченко в запасе Ман Сити, Соболь в основе Брюгге

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Брюгге».
Украинский игрок хозяев Александр Зинченко остался в запасе, а его место на левом фланге обороне занял Жоау Канселу.
А вот левый защитник «Брюгге» Эдуард Соболь выходит в основе. Украинец является футболистом стартового состава бельгийской команды.
Источник — Sport.ua
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