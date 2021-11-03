Без украинской дуэли. Зинченко в запасе Ман Сити, Соболь в основе Брюгге

Один украинец выходит в основном составе

  • 03.11.2021 20:55
  • 315 просмотров
  • 1 комментарий
Без украинской дуэли. Зинченко в запасе Ман Сити, Соболь в основе Брюгге
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Брюгге».

Украинский игрок хозяев Александр Зинченко остался в запасе, а его место на левом фланге обороне занял Жоау Канселу.

А вот левый защитник «Брюгге» Эдуард Соболь выходит в основе. Украинец является футболистом стартового состава бельгийской команды.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    barsch.
    online
    barsch., 03.11.2021 21:27
    0
    "бобик" сдох!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности