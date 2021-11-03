Виктор СКРИПНИК: «Заря победила ЦСКА. Сделаем все, чтобы снова обыграть их»

Наставник ответил на вопросы перед матчем еврокубка

  • 03.11.2021 21:12
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Виктор СКРИПНИК: «Заря победила ЦСКА. Сделаем все, чтобы снова обыграть их»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник оценил матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций против «ЦСКА» София.

Игра состоится в четверг, начало в 19:45.

– Предматчевая пресс-конференция всегда спокойная. Следующая игра – новый вызов, новое расписание, много нюансов, играющих роль. Мы победили эту команду две недели назад, и приложим все усилия, чтобы снова выиграть. Наш соперник тоже приехал, чтобы показать мастерство и тоже хочет побеждать. Каждая из команд хочет набирать очки для своего рейтинга и своей страны. Для имиджа. Мы, еще раз подчеркну, победили их. Приложили много усилий. Завтра играем дома. Любой гол открывает игру и будет много микродуэлей, которые будут решающими в завтрашнем противостоянии.

С уважением относимся к любому сопернику, но в первую очередь смотрим на себя.

– После игры в Софии вы сказали, что довольны игрой, но в первом тайме вам было очень сложно.
- Игра состоит из 90 минут. Любой нюанс или гол открывает игру. В то же время понимаем, что ты терпишь, и у тебя появляется возможность забить, чем мы в той игре воспользовались. Сейчас мы играем дома. Не говорим, что будем завтра бежать, чтобы бежать. Будем смотреть, как будет развиваться игра. Мы смотрим на себя и свои силы.

- Первая игра была достаточно жесткой.
– Мы готовы к этому. В еврокубках борьба всегда бескомпромиссная. Много игр, много травм, много жесткости. Но все стремятся к еврокубкам. Мы довольны, что принимаем участие в этом турнире, и нам приятно, когда выиграешь, что и сделали две недели назад.

– Вы играете против ЦСКА не впервые.
– Да, это моя не первая игра. Когда работал в Латвии, мы играли против ЦСКА. Но всегда все меняется. Как у нас, так и в ЦСКА. Но команда развивается. Это достаточно квалифицированный соперник. Нам будет и сложно играть, и приятно. Мы играем дома и хотим порадовать наших болельщиков.

Не всегда фаворит уходит с поля победителем, что и показала прошедшая игра. Мы добились того, чего хотели. И завтра стремимся сделать это же.

– Хочу уточнить по поводу травмированных игроков.
- У каждой команды, играющей в плотном графике, есть травмированные. Мы не исключение. Ряд наших игроков не будут участвовать в этой игре. В то же время есть вернувшиеся ребята. Тот же Вернидуб, Лунев. Цвек тренировался, надеюсь, что нам поможет. Травмы, к сожалению, неотъемлемая часть футбола. Мы готовы ко всему. У нас есть игроки, которые выйдут завтра и докажут свой класс.

Источник — ФК Заря

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