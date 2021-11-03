Дождались. Шахтер забил первый гол украинских команд в Лиге чемпионов

«Шахтер» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов забил в ворота «Реала» и сделал счет 1:1.

Этот мяч, который забил форвард Фернандо, стал первым для украинских клубов в групповом этапе нынешней Лиги чемпионов.

«Динамо» по итогам четырех матчей голов не имеет, а «Шахтер» три встречи провел без голов, но сегодня, наконец, неудачная рекордная серия была прервана.