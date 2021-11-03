Дождались. Шахтер забил первый гол украинских команд в Лиге чемпионов

Фернандо огорчил Куртуа

  • 03.11.2021 20:38
  • 2733 просмотра
  • 7 комментариев
Дождались. Шахтер забил первый гол украинских команд в Лиге чемпионов
© shakhtar.com

«Шахтер» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов забил в ворота «Реала» и сделал счет 1:1.

Этот мяч, который забил форвард Фернандо, стал первым для украинских клубов в групповом этапе нынешней Лиги чемпионов.

«Динамо» по итогам четырех матчей голов не имеет, а «Шахтер» три встречи провел без голов, но сегодня, наконец, неудачная рекордная серия была прервана.

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 03.11.2021 20:38
    +6
    вполне достойно играют, за игру не стыдно.
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    Саша Соломаха
    online
    Саша Соломаха, 03.11.2021 20:37
    +4
    Такий Реал можна додавить главне так не тупить
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 03.11.2021 20:36
    +2
    крутой голешник
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    aleks19826
    aleks19826, 03.11.2021 20:41
    0
    Как же мы деградировали. Раньше радовались первым победам, теперь одному году на два клуба. Жесть. Возвращайтесь Бени, ярославские, дыминские ибо хоть что-то вы полезное делали, вкладывая в футбол. Без денег олигархов не будет у нас футбола. Это демонстрируют наши динамо и шахты, которые хоть как-то рейтинг удерживают, но силы на исходе уже у них. Ждём пока металлюгу Ярика на помощь
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    belerilf1
    belerilf1, 03.11.2021 20:42
    -1
    aleks19826, 03.11.2021 20:41
    Как же мы деградировали. Раньше радовались первым победам, теперь одному году на два клуба. Жесть. Возвращайтесь Бени, ярославские, дыминские ибо хоть что-то вы полезное делали, вкладывая в футбол. Без денег олигархов не будет у нас футбола. Это демонстрируют наши динамо и шахты, которые хоть как-то рейтинг удерживают, но силы на исходе уже у них. Ждём пока металлюгу Ярика на помощь
    ты игру смотришь, у шахты 3 голевых момента за первый тайм было.
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    Face Control
    Face Control, 03.11.2021 20:34
    -1
    Лучшие.
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    belerilf1
    belerilf1, 03.11.2021 20:44
    -2
    это спорт юа "радуется", мы радуемся игре.
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