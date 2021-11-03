Барселона достигла прогресса в переговорах с Дембеле

Каталонская «Барселона» достигла прогресса в переговорах о продлении контракта с 24-летним вингером сборной Франции Усманом Дембеле.

В клубе надеются, что переговоры будут завершены к концу ноября. Вероятно, что срок действия нового контракта будет рассчитан на три сезона с возможностью продления еще на один сезон. При этом футболист согласился на сокращение зарплаты.

В текущем сезоне Дембеле провел за «Барселону» всего один матч из-за травмы. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ориентировочная стоимость Дембеле составляет €50 миллионов.