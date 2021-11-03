Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Шахтер переусердствовал в контроле над мячом»

Экс-защитник «Шахтера» Александр Чижевский поделился ожиданиями от выездного поединка «горняков» с мадридским «Реалом» в четвертом раунде группового этапа Лиги чемпионов.

«На мой взгляд, в последнее время «Шахтер» переусердствовал в стремлении контроля над мячом, и до реальных угроз воротам соперников дело доходит все реже. Ведь, вспомните, и до травмы центрфорварда Лассины Траоре голы давались дончанам с трудом.

Ситуация усугубилась после того, как Траоре надолго выбыл из строя, поэтому и неудивительно, что «горняки» умудрились еще не забить в групповом турнире Лиги чемпионов. Как и еще одна украинская команда, «Динамо», у которой также уязвимое место — нападение. А без голов нет положительного результата», — считает Чижевский.

Матч «Реал» — «Шахтер» состоится в среду, 3 ноября, в 19:45 по киевскому времени.