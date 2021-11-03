ФОТО. Сборная игроков с наибольшим количеством побед в Лиге чемпионов

Лидирует Криштиану Роналду, который пять раз выигрывал почетный турнир

  • 03.11.2021 18:56
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ФОТО. Сборная игроков с наибольшим количеством побед в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из игроков, которые чаще других выигрывали Лигу чемпионов.

Лидирует в списке 36-летний португальский бомбардир «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который пять раз поднимал над головой престижный кубок. Один раз Криштиану выиграл ЛЧ с «Манчестер Юнайтед» (2008) и четырежды с мадридским «Реалом» (2014, 2016, 2017 и 2018).

Источник — Transfermarkt

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