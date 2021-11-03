Сергей Стаховский – Фабиан Марожан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего ноября украинский теннисист Сергей Стаховский (№227 ATP) продолжит выступления на челленджере в Италии.
В матче второго круга основы украинец сыграет против Фабиана Марожана из Венгрии (№415 ATP), который получил уайлд-кард от организаторов. Ориентировочное время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
В следующем раунде победитель сыграет против Евгения Донского из России (170 ATP) или Денниса Новака из Австрии (№107 ATP).
Источник — Sport.ua
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