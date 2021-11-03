Остап МАРКЕВИЧ: «В Мариуполе есть изменения к лучшему»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал о подготовке команды к матчу 14-го тура УПЛ против «Миная» (6 ноября):
«Хотим взять очки за счет, наверное, наших сильных свойств - скорость, маневренность. Естественно, я не могу выдавать все секреты. В команде есть изменения к лучшему».
После 13 туров «Мариуполь» идет последним в турнирной таблице УПЛ всего с 4 очками в активе.
Источник — ТК Футбол
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