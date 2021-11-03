Олег МАТВЕЕВ: «Шахтер может удивить футбольную Европу»

«Горняки» не проиграют «Реалу», считает специалист

  • 03.11.2021 18:13
  • 297 просмотров
  • 4 комментария
Олег МАТВЕЕВ: «Шахтер может удивить футбольную Европу»
© ФК Шахтер Донецк

Экс-игрок «Шахтера» Олег Mатвеев поделился ожиданиями от поединка «горняков» с мадридским «Реалом» в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Шахтер» не заслуживал такого крупного поражения от «Реала» в недавнем матче в Киеве, и уверен, что сегодня он докажет, что это была случайность. Согласен, класс футболистов «Реала» повыше, чем у «Шахтера», однако в футболе все бывает. Ведь раньше «горнякам» уже приходилось крупно побеждать в Мадриде, так почему бы не удивить футбольную Европу еще раз. Тем более, что совсем недавно молдавский «Шериф», который в рейтинге значительно ниже «Шахтера», также в гостях взял верх над «Реалом».

Думаю, что «Шахтеру» с его огромным опытом выступлений в Лиге чемпионов не надо бояться «Реал». Mой прогноз — ничья», — считает специалист.

Матч «Реал» — «Шахтер» состоится в среду, 3 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Danchenko
    online
    Alex Danchenko, 03.11.2021 18:18
    +4
    Пропустивши більше ніж сім голів?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 03.11.2021 18:28
    0
    Очень крупно, с разницей в 1 мяч аж.
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    Дмитрий Лагутин
    Дмитрий Лагутин, 03.11.2021 18:24
    0
    Это когда КРУПНО побеждали в Мадриде??
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    Fender
    Fender, 03.11.2021 18:24
    -4
    Alex Danchenko, 03.11.2021 18:18
    Пропустивши більше ніж сім голів?
    Alex,ты такой сладкий упырь
    Жду тебя со смазкой сегодня у меня
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