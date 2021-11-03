Олег МАТВЕЕВ: «Шахтер может удивить футбольную Европу»

Экс-игрок «Шахтера» Олег Mатвеев поделился ожиданиями от поединка «горняков» с мадридским «Реалом» в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Шахтер» не заслуживал такого крупного поражения от «Реала» в недавнем матче в Киеве, и уверен, что сегодня он докажет, что это была случайность. Согласен, класс футболистов «Реала» повыше, чем у «Шахтера», однако в футболе все бывает. Ведь раньше «горнякам» уже приходилось крупно побеждать в Мадриде, так почему бы не удивить футбольную Европу еще раз. Тем более, что совсем недавно молдавский «Шериф», который в рейтинге значительно ниже «Шахтера», также в гостях взял верх над «Реалом».

Думаю, что «Шахтеру» с его огромным опытом выступлений в Лиге чемпионов не надо бояться «Реал». Mой прогноз — ничья», — считает специалист.

Матч «Реал» — «Шахтер» состоится в среду, 3 ноября, в 19:45 по киевскому времени.