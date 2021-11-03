Заря — ЦСКА София. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги конференций «Заря» – «ЦСКА» София.

«Хорошая игра. В этом матче, можно сказать, будет решаться судьба «Зари». Луганчане в Болгарии неплохо сыграли, победили со счетом 1:0. Но у «Зари» есть проблемы с составом. Много футболистов сейчас не в обойме. И Скрипник от матча к матчу жалуется, что его подопечные пропускают поединки.

Первая игра показала, что ЦСКА – это серьезный соперник. И будь болгары поудачливее, они бы выиграли, а не «Заря». Луганчанам в той встреч немного повезло. Дома «Заре» нужно очень строго сыграть в обороне. Пара центральных защитников луганчан немного не внушает доверия. Эти футболисты немного тяжеловатые, поэтому у «Зари» есть проблемы на евроарене. Команде Скрипника нужно сыграть на ноль. Впереди, конечно, потенциал хороший у «Зари». У них в предыдущих матчах чуть ли не по четыре нападающих играло. Поэтому в атаке, думаю, моменты у луганской команды будут. Но, самое главное, не пропустить. В принципе ничья нас тоже устраивает.

Но, я думаю, что «Заря» минимально, но все-таки победит дома», - сказал Воробей.

Матч «Заря» – «ЦСКА» София состоится 4 ноября. Начало встречи в 19:45.