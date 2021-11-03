ФОТО. Заря готовится к поединку с софийским ЦСКА

В среду, 3 ноября, луганская «Заря» провела тренировку на своей базе. Украинская команда готовится к поединку с софийским ЦСКА в рамках группового этапа Лиги конференций.

Матч «Заря» — ЦСКА София состоится в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» в четверг, 4 ноября, в 19:45 по киевскому времени.