Ньюкасл заинтересован в защитнике Баварии

Английский «Ньюкасл» провел переговоры с 26-летним центральным защитником мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Никласом Зюле относительно возможного трансфера.

Зюле выразил заинтересованность в переходе в английский клуб. Переговоры состоялись три недели назад.

Никлас выступает за «Баварию» после перехода из «Хоффенхайма» летом 2017 года за €20 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за немецкую команду 16 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Зюле с «Баварией» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.

В активе игрока 37 матчей за сборную Германии по футболу, где он забил один гол.