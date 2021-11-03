Ньюкасл заинтересован в защитнике Баварии

Английский «Ньюкасл» провел переговоры с 26-летним центральным защитником мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Никласом Зюле относительно возможного трансфера.
Зюле выразил заинтересованность в переходе в английский клуб. Переговоры состоялись три недели назад.
Никлас выступает за «Баварию» после перехода из «Хоффенхайма» летом 2017 года за €20 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за немецкую команду 16 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Контракт Зюле с «Баварией» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.
В активе игрока 37 матчей за сборную Германии по футболу, где он забил один гол.
Источник — Twitter
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