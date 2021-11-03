Фарес БАЛУЛИ: «Меня ударили по колену. Но ничего серьезного»

Капитан «Металлиста» в матче с «Альянсом» (2:0) Фарес Балули поделился впечатлениями от игры, в которой сам он отметился голевой передачей при втором взятии ворот соперника.

— Насколько сложной получилась игра?

— Победа вышла очень трудной. Чуть больше чем за неделю мы провели три матча, но команда была собранной. У нас есть коллектив для того, что побеждать.

— Ты очень конструктивно вел игру. Откуда такое мастерство, как у тебя так получается?

— Это вопрос мыслей. Когда я выхожу на футбольное поле, то хочу давать там все, что могу. Я готов на все, для этого тренируюсь каждый день. Играю и сам, но у нас есть коллектив, команда, не только я.

— Подлепенец сказал: «Я забил, потому что Балули отдал шедевральный пас». Действительно ли пас такой шедевральный?

— Женя очень правильно открылся, поэтому когда увидел его, то сразу отдал. Но пас действительно получился очень классный, мне и самому понравилось.

— После игры к твоему правому колену приложили лед. Есть ли травма по твоим ощущениям?

— Мне ударили по колену, оно чуть опухло. Но нет ничего серьезного, это пройдет.