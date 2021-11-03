Фарес БАЛУЛИ: «Меня ударили по колену. Но ничего серьезного»

Полузащитник «Металлиста» рассказал о победе над «Альянсом» (2:0)

  • 03.11.2021 16:56
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  • 1 комментарий
Фарес БАЛУЛИ: «Меня ударили по колену. Но ничего серьезного»
© ФК Металлист. Фарес Балули

Капитан «Металлиста» в матче с «Альянсом» (2:0) Фарес Балули поделился впечатлениями от игры, в которой сам он отметился голевой передачей при втором взятии ворот соперника.

— Насколько сложной получилась игра?
— Победа вышла очень трудной. Чуть больше чем за неделю мы провели три матча, но команда была собранной. У нас есть коллектив для того, что побеждать.

— Ты очень конструктивно вел игру. Откуда такое мастерство, как у тебя так получается?
— Это вопрос мыслей. Когда я выхожу на футбольное поле, то хочу давать там все, что могу. Я готов на все, для этого тренируюсь каждый день. Играю и сам, но у нас есть коллектив, команда, не только я.

— Подлепенец сказал: «Я забил, потому что Балули отдал шедевральный пас». Действительно ли пас такой шедевральный?
— Женя очень правильно открылся, поэтому когда увидел его, то сразу отдал. Но пас действительно получился очень классный, мне и самому понравилось.

— После игры к твоему правому колену приложили лед. Есть ли травма по твоим ощущениям?
— Мне ударили по колену, оно чуть опухло. Но нет ничего серьезного, это пройдет.

Источник — ФК Металлист

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stardeck84
    Stardeck84, 03.11.2021 17:23
    +5
    Топ игрок! Играл с Мбаппе в одной команде. Своими действиями на поле доказывает каждую игру свой класс. Приятно наблюдать такой футбол.
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