Алексей ГАЙ: «Пока что мы вынуждены страдать»

Экс-полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Алексей Гай поделился ожиданиями от выездного поединка «горняков» с мадридским «Реалом» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В первую очередь, надо говорить о том, что для того, чтобы конкурировать с командами такого уровня, как мадридский «Реал», нужно, чтобы соревновательный уровень нашего чемпионата был выше, чем сейчас. Вырастет чемпионат — вырастет мастерство футболистов. Пока же мы вынуждены страдать и недобирать очки в таких матчах.

Думаю, главные выводы после поражения «Реалу» в Киеве состоят в том, что все равно в Мадриде тоже нужно играть в атакующий футбол с высокой надежностью в обороне. Это очевидные вещи. Если «Шахтер» будет включать более высокую скорость и искать пространство за спинами соперника, шансы на «Сантьяго Бернабеу» будут, поскольку у «горняков» есть скоростные игроки. Как только в киевском матче включалась скорость на флангах, у испанцев возникали проблемы. Думаю, исходя из этого тренерский штаб «Шахтера» и будет строить игру.

Конечно, турнирное положение «Шахтера» обязывает команду играть на победу. «Шериф» в этой группе преподнес сюрприз, поэтому теперь и «Реалу», и «Шахтеру» нужно нервничать, чтобы в оставшихся матчах в группе играть только на победу», — считает Гай.

Матч «Реал» — «Шахтер» состоится в среду, 3 ноября, в 22:00 по киевскому времени.