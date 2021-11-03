Алексей ГАЙ: «Пока что мы вынуждены страдать»

Специалист считает, что «Реалу» и «Шахтеру» придется понервничать

  • 03.11.2021 15:57
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Алексей ГАЙ: «Пока что мы вынуждены страдать»
© ФК Шахтер Донецк

Экс-полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Алексей Гай поделился ожиданиями от выездного поединка «горняков» с мадридским «Реалом» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В первую очередь, надо говорить о том, что для того, чтобы конкурировать с командами такого уровня, как мадридский «Реал», нужно, чтобы соревновательный уровень нашего чемпионата был выше, чем сейчас. Вырастет чемпионат — вырастет мастерство футболистов. Пока же мы вынуждены страдать и недобирать очки в таких матчах.

Думаю, главные выводы после поражения «Реалу» в Киеве состоят в том, что все равно в Мадриде тоже нужно играть в атакующий футбол с высокой надежностью в обороне. Это очевидные вещи. Если «Шахтер» будет включать более высокую скорость и искать пространство за спинами соперника, шансы на «Сантьяго Бернабеу» будут, поскольку у «горняков» есть скоростные игроки. Как только в киевском матче включалась скорость на флангах, у испанцев возникали проблемы. Думаю, исходя из этого тренерский штаб «Шахтера» и будет строить игру.

Конечно, турнирное положение «Шахтера» обязывает команду играть на победу. «Шериф» в этой группе преподнес сюрприз, поэтому теперь и «Реалу», и «Шахтеру» нужно нервничать, чтобы в оставшихся матчах в группе играть только на победу», — считает Гай.

Матч «Реал» — «Шахтер» состоится в среду, 3 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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