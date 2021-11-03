Барселона нацелилась на полузащитника Тоттенхэма

Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании 24-летнего центрального полузащитника лондонского «Тоттенхэма» и сборной Франции Танги Ндомбеле.
«Барселона» готова оформить переход уже в январе. «Тоттенхэм» намерен выслушать все предложения о трансфере футболиста. При этом «Барселона» готова арендовать Ндомбеле с правом выкупа.
Танги защищает цвета «Тоттенхэма» с лета 2019 года после перехода из «Лиона» за €60 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «шпор» 9 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.
Контракт Ндомбеле с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €45 миллионов.
В активе Танги 7 матчей за национальную сборную Франции.
Источник — Sport.es
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