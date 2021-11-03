В среду, 3 ноября, в 15:00 проходит поединок 4-го тура Юношеской лиги УЕФА, в котором играют мадридский «Реал» U-19 и донецкий «Шахтер» U-19.
Команды играют в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Альфредо Ди Стефано».
Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица группы D
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Реал U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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