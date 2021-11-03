Реал U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 ноября в 15:00 матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА

  • 03.11.2021 15:05
  • 519 просмотров
  • 1 комментарий
Реал U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Шахтер Донецк

В среду, 3 ноября, в 15:00 проходит поединок 4-го тура Юношеской лиги УЕФА, в котором играют мадридский «Реал» U-19 и донецкий «Шахтер» U-19.

Команды играют в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Альфредо Ди Стефано».

Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица группы D

Реал U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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    Умник
    Умник, 03.11.2021 15:23
    +1
    Спасибо за ссылку
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