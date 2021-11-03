Геннадий ОРБУ: «Турнирное положение заставляет Шахтер играть на победу»

Специалист поделился ожиданиями от поединка «горняков» с мадридским «Реалом»

  • 03.11.2021 15:17
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Геннадий ОРБУ: «Турнирное положение заставляет Шахтер играть на победу»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Геннадий Орбу поделился ожиданиями от поединка «горняков» с мадридским «Реалом» в четвертом раунде группового этапа Лиги чемпионов.

«Думаю, тренерский штаб «Шахтера» сделал выводы после киевского поражения от «Реала». Тем не менее, считаю, что, несмотря на гостевой статус матча, в Мадриде дончане тоже будут играть на победу и выберут такую тактику, чтобы не отбиваться, а тоже владеть преимуществом и атаковать. Все-таки турнирное положение заставляет «Шахтер» играть на победу. Хотя «Реал» тоже еще не решил задачу выхода из группы, поэтому, скорее всего, матч пройдет на встречных курсах. Думаю, мы увидим остроатакующий футбол как со стороны «Реала», так и со стороны «Шахтера».

На мой взгляд, чтобы сыграть в Мадриде успешнее, чем в Киеве, «Шахтеру», прежде всего, нужно надежнее сыграть в обороне, потому что первых два гола в Киеве пропустили очень легко, позволили мадридцам хозяйничать у своих ворот. Уверен, что присутствие в старте в этом матче и Матвиенко, и Степаненко, придаст обороне «Шахтера» надежности. Если строго сыграть в обороне, можно рассчитывать на свои контратаки и скорость бразильцев», — считает Орбу.

Матч «Реал» — «Шахтер» состоится в среду, 3 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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