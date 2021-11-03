ВИДЕО. Ударился головой об руку. Забавная симуляция из Японии

Бразилец Веллингтон Силва отличился в матче Джей-лиги

  • 03.11.2021 14:12
  • 736 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ударился головой об руку. Забавная симуляция из Японии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Веллингтон Силва

В матче 34-го тура чемпионата Японии «Йокогама Маринос» – «Гамба Осака» (0:1) была замечена наглая, но довольно забавная симуляция.
 
Бразильский легионер гостей Веллингтон Силва попытался помешать игроку хозяев Дайзену Маеде ввести мяч с аута и толкнул его головой в область плеча. Но на этом Силва не остановился и решил симулировать удар со стороны соперника.
 
Случилось это в конце встречи, когда «Гамба Осака» вела в счете. Желтая карточка, полученная Силвой, вряд ли огорчила игрока после победы над одним из лидеров чемпионата. «Йокогама Маринос» после этого матча остается на втором месте, «Гамба Осака» – на десять очков оторвалась от зоны вылета и занимает 13-ю строчку.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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    Trollface
    Trollface, 03.11.2021 14:19
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    Бразильская школа.
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