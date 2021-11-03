ВИДЕО. Ударился головой об руку. Забавная симуляция из Японии

В матче 34-го тура чемпионата Японии «Йокогама Маринос» – «Гамба Осака» (0:1) была замечена наглая, но довольно забавная симуляция.



Бразильский легионер гостей Веллингтон Силва попытался помешать игроку хозяев Дайзену Маеде ввести мяч с аута и толкнул его головой в область плеча. Но на этом Силва не остановился и решил симулировать удар со стороны соперника.



Случилось это в конце встречи, когда «Гамба Осака» вела в счете. Желтая карточка, полученная Силвой, вряд ли огорчила игрока после победы над одним из лидеров чемпионата. «Йокогама Маринос» после этого матча остается на втором месте, «Гамба Осака» – на десять очков оторвалась от зоны вылета и занимает 13-ю строчку.