Заря – ЦСКА София. Букмекеры назвали фаворита

В четверг, 4 ноября, луганская «Заря» сыграет домашний матч четвертого тура группового раунда Лиги конференций против софийского ЦСКА.



Букмекеры не выделяют явного фаворита, но больше склоняются к победе украинского клуба. На выигрыш команды Виктора Скрипника можно поставить с коэффициентом 2.14, на ничью - 3.45, поражение оценено в 3.4.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.73. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.91, ТМ2.5 – 2.89.



Матч «Заря» – ЦСКА начнется в 19:45 по Киеву.