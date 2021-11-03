Заря – ЦСКА София. Букмекеры назвали фаворита

Во второй встрече больше шансов на победу у украинцев

  • 03.11.2021 12:33
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Заря – ЦСКА София. Букмекеры назвали фаворита
© ФК Заря Луганск

В четверг, 4 ноября, луганская «Заря» сыграет домашний матч четвертого тура группового раунда Лиги конференций против софийского ЦСКА.
 
Букмекеры не выделяют явного фаворита, но больше склоняются к победе украинского клуба. На выигрыш команды Виктора Скрипника можно поставить с коэффициентом 2.14, на ничью - 3.45, поражение оценено в 3.4.
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.73. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.91, ТМ2.5 – 2.89.
 
Матч «Заря» – ЦСКА начнется в 19:45 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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